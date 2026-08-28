Стратегія боротьби з ігровою залежністю розрахована до 2035 року

Кабінет Міністрів України затвердив першу в історії держави Стратегію боротьби з ігровою залежністю. Документ розрахований до 2035 року та передбачає комплексний підхід до профілактики, виявлення і лікування лудоманії. Про це у п’ятницю, 28 серпня, повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

До реалізації стратегії залучать понад 40 державних установ. Серед них: Мінцифри, Міністерство охорони здоров’я, Міністерство освіти і науки, Міноборони, Мінветеранів, Бюро економічної безпеки, СБУ та Національна поліція.

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Одним із напрямів документа стане профілактика ігрової залежності. Для цього планують проводити інформаційні кампанії та впроваджувати у школах освітні заняття про ризики азартних ігор. Окрему увагу приділять ранньому виявленню проблеми. Зокрема, передбачені скринінги на ризик розвитку залежності та інші інструменти, які мають допомогти своєчасно виявляти лудоманію.

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Стратегія також передбачає розширення доступу до лікування, психологічної допомоги та реабілітації. Окремі програми розроблятимуть для військовослужбовців і ветеранів.

Ще один блок заходів стосуватиметься боротьби з нелегальним азартним бізнесом. Держава планує блокувати незаконні сайти та рекламу, а також протидіяти злочинності у цій сфері.

У Мінцифри наголосили, що ігрову залежність більше не розглядають лише як особисту проблему людини. Її наслідками можуть бути фінансові труднощі, руйнування родин, втрата роботи та проблеми з психічним здоров’ям, а під час війни – додаткові ризики для національної безпеки.

Згідно з урядовою постановою, починаючи з 2028 року Мінцифри щороку звітуватиме Кабінету Міністрів про реалізацію стратегії. До грудня 2029 року відомство також має підготувати та подати уряду план заходів на наступний етап – 2030–2032 роки.

Нагадаємо, у січні 2025 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9256-д, який передбачав ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) і посилення контролю за гральним бізнесом. Раніше, у грудні 2024 року, Верховна Рада підтримала цей документ.

КРАІЛ створили після легалізації грального бізнесу в Україні у 2020 році, однак згодом комісія опинилася в центрі скандалів. Зокрема, вона видала ліцензію мережі 1XBet, пов’язаній із російськими власниками. Ідею ліквідації КРАІЛ почали активно просувати ще у 2022 році, а відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді в травні 2023 року.