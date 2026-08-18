Інцидент трапився 17 липня

Калуський міськрайонний суд оштрафував на 1,7 тис. грн місцевого жителя, вівчарку якого довелося застрелити поліцейському. Інцидент трапився у липні на вул. Стуса. Нетверезий господар тварини натравлював собаку на перехожих і в результаті пес покусав 11-річного хлопчика. Через це поліцейський був змушений застрелити тварину.

Як йдеться у постанові Калуського міськрайонного суду від 13 серпня, близько 17:00 17 липня на вулиці Стуса, 6 Валентин Павлічук вигулював на території двору житлового будинку східноєвропейську вівчарку без намордника та повідка. Через дві години собака напав та вкусив 11-річного хлопця.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Після цього власник тварини почав поводитися агресивно та лаявся. На місце події жителі викликали поліцейських. Тоді Валентин Павлічук почав натравлював собаку на перехожих і працівників поліції. А на прохання правоохоронців заспокоїти тварину не реагував. Тоді поліцейський застрелив собаку. Також поліцейські встановили, що правопорушення житель Калуша вчинив напідпитку.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

На чоловіка склали три адміністративні протоколи. Суд визнав правопорушника винним за:

ч. 2 та ч. 3 ст. 154 КУпАП — порушення правил утримання собак і котів, вчинене повторно та таке, що спричинило шкоду здоров’ю людини;

ст. 173 КУпАП — дрібне хуліганство;

ст. 185 КУпАП — злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського.

У судовому засіданні мешканець Калуша повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та просив суд не застосовувати суворе покарання. За сукупністю адміністративних правопорушень суд призначив остаточний штраф у розмірі 1,7 тис. грн. Також порушник має сплатити 665 грн судового збору.

Додамо, що власник східноєвропейської вівчарки не вперше порушував правила утримання тварини та громадський порядок. Зокрема, Калуський міськрайонний суд вже притягував його до адміністративної відповідальності. У червні він вигулював пса без повідка та намордника, перебував у стані сп'яніння та лаявся на перехожих. Тоді йому призначили 340 грн штрафу.