Літак Ан-124 на стоянці в міжнародному аеропорту Торонто Пірсон

Канада планує відправити до України російський вантажний літак Ан-124, якщо виграє судовий процес щодо його офіційної конфіскації. Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд 31 жовтня, пише агентство Bloomberg.

За словами Ананд, її уряд подав позов до суду про конфіскацію зареєстрованого в Росії літака Антонов Ан-124, який перебував на стоянці в міжнародному аеропорту Торонто Пірсон з лютого 2022 року. Літак належить групі «Волга-Дніпро», на яку Канада наклала санкції.

«Літак “Антонов” є потужним символом відповідальності. Ті, хто сприяють війні Росії, понесуть відповідальність, а Україна не буде залишена відбудовуватися самотужки», – сказала Аніта Ананд на пресконференції в межах саміту міністрів енергетики та навколишнього середовища G7.

Глава канадського МЗС повідомила про труднощі під час розплутування структури власності літака. Судовий процес щодо конфіскації лайнера розпочався на початку цього року.

Вона також повідомила, що уряд розглядає кілька варіантів перенаправлення літака в Україну, що, окрім судового розгляду, може включати законодавчий процес.

Окрім цього, Аніта Ананд заявила, що канадський уряд прискорить виплату останніх 10 млн канадських доларів (7,1 млн доларів США) із 70 млн канадських доларів до Фонду енергетичної підтримки України. Гроші спрямують на ремонту енергооб’єктів, пошкоджених внаслідок російських атак.