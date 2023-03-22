Канада продовжила дію програми підтримки біженців з України. Про це 22 березня повідомили на сайті канадського уряду.

Це рішення означає, що українці та члени їхніх родин зможуть до 15 липня 2023 року подати заяву на отримання візи CUAET за кордоном безкоштовно, а кожен власник такої візи зможе вирушити до Канади до 31 березня 2024 року включно.

Ті українці, які вже є власниками візи CUAET і перебувають у Канаді, матимуть час до 31 березня 2024 року, щоб безкоштовно продовжити або змінити свій тимчасовий статус.

«Після прибуття до Канади українцям та членам їхніх сімей будуть доступні послуги з облаштування, щоб вони могли повноцінно брати участь у житті канадської громади, поки перебувають тут», – повідомили у мінімміграції.

Крім цього, біженці з України на час дії CUAET продовжуватимуть отримувати одноразову фінансову допомогу, а також зможуть користуватись тимчасовим житлом упродовж двох тижнів.

Нагадаємо, у березні 2022 року Канада запустила для українців програму CUAET. Вона надає українцям та їхнім найближчим родичам будь-якої національності можливість залишитися в Канаді як тимчасовим резидентам терміном до трьох років. За рік цією програмою скористалися понад 616 тисяч біженців із України.