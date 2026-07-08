Володимир Зеленський на зустрічі з Каролем Навроцьким

У середу, 8 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким на полях саміту НАТО в Анкарі. Після годинної розмови Навроцький заявив, що історичні питання з Україною розвʼязати не вдалося, передає Interis Wydarzenia.

Володимир Зеленський також підтвердив зустріч та розповів, що розмова з Каролем Навроцьким тривала понад годину.

«Була важлива і потрібна розмова, ми говорили більше години. Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини. Домовилися продовжити діалог», – написав Зеленський.

У своєму дописі в Х Кароль Навроцький повідомив, що зустріч стосувалася двосторонніх відносин, зокрема «історичних питань». У коментарі журналістам Навроцький заявив, що «історичні питання не вдалося розвʼязати» та назвав відсутність згоди щодо питання УПА «конкретною проблемою».

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«Для мене, звичайно, питання Української повстанської армії та символіки УПА не підлягають обговоренню. Емоції поляків щодо Волинської різанини (назва Волинської трагедії в польській історіографії – ред.) не підлягають обговоренню», – заявив Навроцький.

Кароль Навроцький визнав, що останнім часом у відносинах між нашими країнами спостерігається значна напруженість. Водночас польський президент заявив, що його делегація «не йшла туди з надією, що розвʼяже всі питання».

«Як для України, так і для Польщі головною загрозою залишається Росія. Ми дивимося в одному напрямку, коли йдеться про загрози нашій незалежності. Це залишається незмінним», – зазначив Навроцький.

За словами польського президента, він також обговорив разом з Володимиром Зеленським, якою має бути майбутня співпраця між Польщею та Україною.

Зазначимо, Зеленський зустрівся з Навроцьким вперше після того, як той позбавив українського президента найвищої державної нагороди – Ордена Білого Орла. Причиною позбавлення ордена Навроцький назвав рішення Зеленського присвоїти найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Нагадаємо, рішення українського президента різко розкритикувала низка польських політиків, після чого Навроцький заявив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Наприкінці червня український президент повернув орден «Новою поштою».

На тлі рішення Навроцького кілька українських топпосадовців вирішили відмовитися від своїх польських нагород. Зокрема, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею». За ним від польської нагороди також відмовився очільник Офісу президента Кирило Буданов, а посол України в Польщі Василь Боднар повідомив про повернення Кавалерського хреста Ордена «За заслуги перед Республікою Польща».

28 червня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про Український національний пантеон. Згідно з законопроєктом, там можуть бути вшановані глави Русі, Української козацької держави, УНР, ЗУНР та інших, президенти України та головнокомандувачі УНР, Галицької армії, Організації народної оборони «Карпатська Січ», ОУН та УПА. Низка польських політиків обурилася рішенню України внести лідерів національно-визвольних рухів до пантеону. Після цього міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не погодиться на вступ України до Євросоюзу, якщо вона не відмовиться від вшанування очільників та інших діячів ОУН та УПА.

Нагадаємо, у жовтні 2027 року у Польщі відбудуться парламентські вибори. Усі політичні сили Польщі вже розпочали виборчу кампанію, а українське питання стало одним з провідних напрямків політичних спекуляцій.