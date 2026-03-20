Ратнівський районний суд виніс вирок керівнику ТОВ «Волиньагрогруп» Олександру Сухорському за напад на підлеглого. П’яний обвинувачений вдарив ножами у шию співробітника. Чоловік вижив завдяки вчасно наданій допомозі. Водночас він відмовився від будь-яких претензій, тож суд призначив обвинуваченому умовне покарання.

Як йдеться у вироку від 17 березня, інцидент стався 21 липня 2025 року у селі Тур Ковельського району. За даними слідства, Олександр Сухорський перебував із працівниками на березі озера Святе, де вони обговорювали робочі питання та відпочивали. Близько 19:00 обвинувачений, перебуваючи напідпитку, раптово схопив ножі та двічі вдарив ними у шию підлеглого.

Потерпілий ліг на землю і затиснув рани рукою. Очевидці залишалися з ним до приїзду «швидкої». Тим часом обвинувачений викинув ножі і пішов до автомобіля, де заснув на водійському сидінні до прибуття поліції.

У суді Олександр Сухорський пояснив, що знайомий із потерпілим кілька років і мав із ним звичайні робочі стосунки. За його словами, після відпочинку біля озера працівник підійшов до нього, і йому здалося, що той хоче щось забрати з автомобіля. У цей момент обвинувачений двічі вдарив його ножами у шию, проте мотиву свого вчинку пояснити не зміг. Він визнав провину, розкаявся та повідомив, що відшкодував завдані збитки.

Потерпілий зазначив, що не має будь-яких претензій до обвинуваченого.

Суддя Ольга Фазан визнала Олександра Сухорського винним за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження) та призначила п’ять років позбавлення волі. Водночас покарання замінили на три роки іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що за даними аналітичної онлайн-системи YouControl, ТОВ «Волинь Агро Груп» зареєстроване у 2017 році в місті Устилуг Волинської області. Підприємство займається вирощуванням зернових, бобових та насіння олійних культур. Бенефіціарним власником бізнесу є Ігор Кондисюк, а директором – Олександр Сухорський.