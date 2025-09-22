Квартира в ЖК Comfort City обійшлася Владиславу Аранчію у 3 млн грн

Т.в.о начальника управління поліції охорони у Закарпатській області Владислав Аранчій задекларував нову квартиру, вартістю понад 3 млн грн. Про це стало відомо 19 вересня з сайту НАЗК.

Власником квартири в Ужгороді посадовець став 12 вересня – через два місяці після свого призначення на посаду керівника УПО в Закарпатській області. Житло від місцевого забудовника «Комфорт-Сіті Ужгород» обійшлася Владиславу Аранчію у 3 млн грн.

У компанії стверджують, що ЖК Comfort City – це житловий комплекс комфорт-класу, будівництво якого виконувалося із застосуванням високотехнологічних методів та з використанням якісних матеріалів. Багатоповерхівку на вул. Капушанській ввели в експлуатацію у жовтні 2023 року, а квартири продавали від 3 млн грн. За інформацією «ЛУН», станом на 1 липня 2025 року забудовник реалізував усе житло у новобудові.

Нагадаємо, Владислава Аранчія призначили т.в.о начальника управління поліції охорони у Закарпатській області 15 липня. До цього він обіймав посаду начальника Кременчуцького райвідділу УПО в Полтавській області. За інформацією НАЗК, у 2024 році Владислав Аранчій заробив 540 тис. грн і разом з дружиною отримав близько 190 тис. грн соціальних виплат та допомоги від благодійних фондів. Посадовець вказав у декларації, що тримає 63 тис. грн на банківських рахунках та 47 тис. доларів – готівкою.