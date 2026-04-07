Олександр Клименко розповів про перешкоджання роботі антикорупційних органів

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко звинуватив Службу безпеку України у зриві антикорупційних органів. Про це він розповів в інтервʼю для Deutsche Welle.

За словами Олександра Клименка, антикорупційні органи працюють під тиском правоохоронців, зокрема, з боку Служби безпеки України. Керівник САП заявив, що СБУ часто перешкоджає роботі антикорупціонерів. Як приклад Клименко навів затримання співробітника НАБУ на блокпості на вʼїзді до Сум, що відбулось 15 березня. За словами Олександра Клименка, дії СБУ зірвали операцію НАБУ.

«Це зірвало нашу операцію, тому що планувалася більша кількість осіб до затримання, але все зірвалося, відбувся витік, фігуранти після передачі коштів були попереджені про те, що НАБУ працює. Ми перевіряємо інформацію, чи це було пов'язано саме з діями СБУ, тому що єдиною перепоною були саме затримання працівників НАБУ працівниками СБУ на блокпостах», – наголосив Олександр Клименко.

Також Олександр Клименко припустив, що СБУ може прослуховувати співробітників САП, оскільки були випадки, що Служба безпеки прослуховувала детективів НАБУ. Йдеться, зокрема, про виявлення обладнання для прослуховування в керівниці одного з підрозділів НАБУ, який здійснює розслідування щодо спецслужби. Крім того, за словами Клименка, СБУ прослуховувало телефон співробітника НАБУ, який розслідував справу, у якій фігурували співробітники митниці.

«У нас навіть є історія, коли СБУ прослуховувала телефон співробітника Бюро, який займався розслідуванням справи щодо митниці, і передала інформацію про те, чим він займається, де знаходиться, за ким стежить, до працівників митниці. Зірвалася операція. І нами ці листування між працівниками СБУ і працівниками митниці задокументовані. Це свідчення системної протидії нашій роботі з їхнього боку», – розповів Клименко.

Нагадаємо, 15 березня НАБУ заявило, що їхнього співробітника на вʼїзді до Сум безпідставно затримала Служба безпеки України. Зазначалось, що детектив НАБУ перебував у Сумах у межах розслідування.

16 березня СБУ заявила, що затримала детектива, бо той мав «низку ознак, що передбачали його додаткову перевірку». Зокрема, чоловік родом з тимчасово окупованої території й не назвав СБУ своє місце роботи. Також у його телефоні виявили кілька російських номерів. Згодом співробітника НАБУ відпустили, жодних проваджень щодо нього не відкривали.