Начальника Департаменту охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації викрили на вимаганні хабара від директора однієї з лікарень. Чиновник мав посприяти виділенню лікарні грошей з коронавірусного фонду, але частину з виділених грошей директор повинен був віддати чиновнику.

Як повідомив у п’ятницю, 22 січня, Офіс генерального прокурора, на таке обладнання обласний департамент охорони здоров’я мав виділити 1,2 млн грн. При цьому 123 тис. грн з цієї суми директор мав віддати начальнику департаменту.

Під час контролю за вчиненням злочину посадовець одержав першу частину відкату – 51 тис. грн. Після одержання другої частини в сумі 72 тис. грн його затримали правоохоронці у приміщенні обласного Департаменту.

Чиновнику вже повідомили про підозру в хабарництві.

Правоохоронці традиційно не називають імені підозрюваного. Однак, за даними з відкритих джерел, це відомство з 2017 року очолює Микола Суслик.