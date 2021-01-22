Керівника департаменту охорони здоров’я Житомирщини затримали на хабарі
Чиновник мав отримати частину грошей, виділених на кисневе обладнання для лікарні
Начальника Департаменту охорони здоров’я Житомирської обласної державної адміністрації викрили на вимаганні хабара від директора однієї з лікарень. Чиновник мав посприяти виділенню лікарні грошей з коронавірусного фонду, але частину з виділених грошей директор повинен був віддати чиновнику.
Як повідомив у п’ятницю, 22 січня, Офіс генерального прокурора, на таке обладнання обласний департамент охорони здоров’я мав виділити 1,2 млн грн. При цьому 123 тис. грн з цієї суми директор мав віддати начальнику департаменту.
Під час контролю за вчиненням злочину посадовець одержав першу частину відкату – 51 тис. грн. Після одержання другої частини в сумі 72 тис. грн його затримали правоохоронці у приміщенні обласного Департаменту.
Чиновнику вже повідомили про підозру в хабарництві.
Правоохоронці традиційно не називають імені підозрюваного. Однак, за даними з відкритих джерел, це відомство з 2017 року очолює Микола Суслик.