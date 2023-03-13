Луцький суд оштрафував керівника філії автодору Олега Каленюка за слизьку дорогу. Через недбалість посадовця в грудні минулого року на ділянці траси, за яку він був відповідальний, зіткнулись чотири автомобілі. Суд призначив йому 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, про яку повідомляють «Волинські новини», аварія сталась зранку 3 грудня на трасі H-22 «Луцьк-Володимир», між селами Затурці та Юнівка. Це орієнтовно за 30 км від Луцька. В той день на цій ділянці траси сталась аварія за участі чотирьох авто: Renault Duster, Dodge Journey, Skoda Fabia та Renault Trafic.

Адмінпротокол склали на начальника ДРП філії «Волинський автодор» Олега Каленюка, оскільки він «не вжив заходів щодо ліквадації слизькості на проїзній частини дороги», що спричинило ДТП.

На судовому засіданні Олег Каленюк свою провину визнав. Суддя Валентина Пушкарчук також визнала його провину за ч.4 ст. 140 КУпАП (порушення правил при утриманні доріг) призначила йому 850 грн штрафу. Крім того, чоловік повинен буде сплатити 536 грн судового збору.