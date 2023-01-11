За вечір на Волині оштрафували 16 пішоходів, які не мали на одязі світловідбиваючих елементів. До адмінвідповідальності притягували лише тих, хто переходив дорогу або йшов проїжджою частиною. Зазначимо, що штраф за таке порушення передбачає 255 грн.

Про порушників прес-служба патрульної поліції Волині повідомила у середу, 11 січня. Зазначається, що всього за вечір 10 січня правоохоронці притягнули до відповідальності 16 пішоходів, які не використовували світловідбиваючі елементи в темну пору доби.

Як уточнила у коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції Волині Ольга Коваленко, це були пішоходи, які йшли узбіччям або проїзною частиною. Тобто, пішоходів, які йдуть тротуаром, не штрафують. А тих, які, наприклад, переходять дорогу без світловідбиваючих елементів, притягують до адмінвідповідальності.

Додамо, що ця вимога регламентується пунктом 4.4 Правил дорожнього руху. У ньому зазначено, що в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які йдуть проїжджою частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи – це може бути стрічка, наклейка, жилет тощо.

За таке правопорушення, згідно із ч. 1 ст. 127 КУпАП (порушення правил дорожнього руху пішоходами), передбачений штраф 255 грн.

«Не втомлюємося нагадувати, що флікери – це ефективні засоби підвищення безпеки руху. Вони здатні оберігати пішоходів від фатальних наслідків. 25-30 метрів – відстань, за якої пішохід видимий для водія автомобіля з увімкненим ближнім світлом фар. 130-150 метрів – відстань, за якої видимий пішохід зі світловідбиваючим елементом. А для водіїв, які їдуть з дальнім світлом фар, ця відстань сягає до 400 метрів», – зазначають у поліції.