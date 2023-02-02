Кар'єр діяв у селі поблизу Сваляви, андезит добували у промислових масштабах

44-річного директора кар’єру із Закарпаття підозрюють у незаконному видобутку андезиту на 309 млн грн. Фірма раніше мала дозволи на розробку родовища, однак через порушення їх анулювали. Кар’єр продовжував працювати, підприємство видобувало та продавало андезит у промислових масштабах і з численними порушеннями. Наразі директору фірми загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як у четвер, 2 лютого, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, незаконний видобуток організувала місцева компанія, що здійснювала промислову розробку одного із родовищ андезиту в області. «Компанія безконтрольно продовжила видобуток копалин після припинення дії відповідних державних ліцензій. І так само без жодних дозволів зловмисники реалізовували сировину місцевим підприємцям», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції Закарпаття уточнили, що йдеться про кар’єр у селі Сусково біля Сваляви. До незаконної роботи кар’єру причетний 44-річний директор фірми, яка добувала та продавала андезит. У Закарпатській обласній прокуратурі додали, що наразі завершено кілька екологічних експертиз, сума шкоди від незаконного видобутку каменю, за даними правоохоронців, складає 309 млн грн.

Директору кар’єру оголосили про підозру за ч. 4 ст. 240 ККУ (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин). За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.