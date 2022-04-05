Під час допиту прокурор зізнався у співпраці з російськими службами

Керівника однієї з окружних прокуратур Миколаївської області викрили на співпраці з росіянами. Його затримали і оголосили підозру в державній зраді. Він зливав важливу інформацію представникам силових структур РФ, повідомили у СБУ.

За посередництвом іншої людини прокурор передавав інформацію про оперативну обстановку у Миколаєві та області, результати обстрілів. Надавав відомості про загиблих військових і цивільних, полонених, місця їхнього утримання, зливав добові паролі на блокпости.

Під час спецоперації СБУ миколаївського прокурора затримали. Оперативники зімітували «злиття» інформації.

«Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ», – уточнили у СБУ.

«Прокурор сподівався продовжити працювати в органах прокуратури у разі захоплення ворогом регіону, але забув, що за такі дії передбачено довічне позбавлення волі. Його діяльність вчасно вдалося зупинити та уникнути більш тяжких наслідків», – повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

У фігуранта вилучили матеріальні докази. Під час допиту він визнав свою вину. Йому оголосили підозру за ст. 111 ККУ (державна зрада).