Рибалки щомісяця сплачували посадовцю 10 тис. грн данини

Правоохоронці оголосили підозру в.о. начальника Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм в Івано-Франківській області. Посадовця викрили на систематичному одержанні хабарів.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі у вівторок, 13 січня, керівник регіонального управління Держрибагентства налагодив корупційну схему поборів з підприємців, які займаються рибним промислом на Бурштинському водосховищі. Для цього посадовець ініціював проведення регулярних рейдових перевірок в цій акваторії, під час яких його підлеглі вилучали у рибалок човни та знаряддя лову.

«Щоб повернути конфіскат і мати можливість й надалі безперешкодно виловлювати рибу, очільник рибоохоронного патруля вимагав від підприємців сплачувати йому щомісячну “данину” в розмірі 10 тис. грн. Прокурорам вдалося зафіксувати кілька фактів отримання хабаря на загальну суму понад 50 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

За інформацією сайту Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм в Івано-Франківській області, з червня 2025 року т.в.о. начальника установи є Едуард Янковецький.

Посадовця затримали під час передачі чергового щомісячного траншу. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (хабарництво). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.