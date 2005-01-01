Керівником львівської дирекції «Суспільного» обрали Романа Бузюка із Рівного

Керувати львівською дирекцією «Суспільного» буде Олександр Бузюк

Правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України» обрало менеджерів регіональних дирекцій «Суспільного» у Львові та Дніпрі. Керівником «Львівської регіональної дирекції» стане Олександр Бузюк, який раніше очолював «Громадське радіо», а керівником «Дніпровської регіональної дирекції» – юрист Антон Веселов.

Зазначено, що їх обрали за результатами співбесід, проведених 4 і 5 червня. Перед цим кандидати пройшли відбір у відкритому всеукраїнському конкурсі. Із новообраними менеджерами філій підпишуть строкові трудові договори, які за результатами роботи можуть бути продовжені, йдеться в офіційному повідомленні на сайті suspilne.media.

Олександр Бузюк із Рівного, раніше працював директором «Громадського радіо», до цього – керівником «Каналу «Духовність», адміністратором програм на ТРК «Рівне-1», повідомив «Детектор медіа». У НСТУ повідомили, що він здійснюватиме управління адміністративно-господарським блоком філії, до якої входить ТРК «Львів» і «Львівське радіо».

Антон Веселов із Кривого Рогу працював адвокатом, був директором юридичного департаменту на телеканалі «34», претендував на посаду судді місцевого суду, але не пройшов відбір. Він здійснюватиме управління адміністративно-господарським блоком філії, до якої входить «51 телеканал» і радіо «Дніпро».

Тим часом, обрати менеджерів для Закарпатської і Херсонської філій «Суспільного» наразі не вдалося. Для них оголосять додатковий конкурс.

Співбесіди кандидатів на менеджерів із членами правління НСТУ відбувалися 4 і 5 червня. Попередній документарний відбір претендентів здійснює департамент управління персоналом НСТУ.

Нагадаємо, що у ході перетворення ТРК «Львів» на філію суспільного телебачення скоротили 215 працівників. Ефірну техніку ТРК «Львів» вирішили безкоштовно передати телеканалу Львівської облради «Перший Західний»

Разом із цим, у рамках перетворення на телеканалі уже запустили кілька нових проектів, решту планують додати після завершення пітчингу.