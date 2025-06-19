Інформація про походження керівниці британської розвідки від українських остарбайтерів виявилася помилковою. Львівський історик, засновник ГО «Після тиші» Андрій Усач 17 червня повідомив про те, що знайшов у німецьких архівах інформацію про предків Блейз Флоренc Метревелі, що невдовзі очолить британську Таємну службу розвідки MI6. Але згодом зʼясувалося, що ця інформація про іншого чоловіка.

Андрій Усач розповів, що батько Блейз Метревелі – Костянтин Добровольський, син українських остарбайтерів зі Слобожанщини. Він народився у Другу світову в Берліні, після війни емігрував у Велику Британію і змінив прізвище. Свої дослідження історик проілюстрував витягами з німецьких архівів про примусових робітників з України у нацистській Німеччині.

Однак вже 19 червня історик отримав документи, за якими зʼясувалося, що син українських остарбайтерів – це інший Костянтин Добровольський.

«Початкова ідентифікація виявилася хибною. За новими документами, які вдалося отримати з британських архівів, Костянтин Метревелі, уроджений Добровольський, справді народився у 1943 році, але в Україні і його батьками були інші люди, а не Микола та Євгенія Добровольські. Проводимо подальше дослідження», – пояснив Андрій Усач.

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