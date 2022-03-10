Від початку російської агресії у Львівській області було встановлено 544 блокпости

Кількість блокпостів на Львівщині зменшать у понад 5 разів. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він наголосив, що роботу з упорядкування блокпостів проводять спільно з районними військовими адміністраціями.

Від початку російської агресії у Львівській області було встановлено 544 блокпости. Більшість із них –збудовані самовільно та перешкоджають руху екстрених служб та гуманітарних вантажів.

«Наша область є далеко в тилу, тому ми маємо якісно та швидко доставляти необхідні харчі, ліки, речі першої необхідності та амуніцію українцям та воїнам у регіонах, де триває активна боротьба з загарбником», – наголосив Козицький.

Він зазначив, що важливо повністю відновити логістику для доставки продуктів у крамниці та інші транспортні потреби людей. Тому кількість блокпостів зменшать до 100, ще якусь кількість із них перетворять у спостережні.

Необхідну систему блокпостів у Львові та області розробили фахівці Академії сухопутних військ та військові експерти. Чергують на них спільно Національна поліція, СБУ, тероборона та Нацгвардія. Адже ці люди, за законом, можуть здійснювати перевірку документів та авто, за потреби, на відміну від різних добровольчих формувань громад. які такого дозволу наразі не мають.

Він звернувся до голів територіальних громад та сотенних добровольчих батальйонів з проханням скоординувати свою діяльність з військовими адміністраціями та правоохоронцями для «правильної організації проїзду».

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