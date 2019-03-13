Кількість хворих на рак дітей в Україні за останні п'ять років зросла майже на 14%

Кількість хворих дітей із злоякісними новоутвореннями за останні п'ять років зросла на 13,8%. Про це пише УНН з посиланням на відповідь Міністерства охорони здоров'я України на інформаційний запит.

Як повідомляється, таким чином, кількість дітей у віці від 0 до 17 років включно, які мають злоякісні новоутворення, з 2014 року зросла на 13,8%. За даними Міністерства охорони здоров'я, в 2014 році кількість хворих на рак дітей становила 5459 осіб, тоді як у 2018 році вона вже становила 6226 осіб.

Минулоріч показник захворюваності склав 81,8 на 100 тис. дітей.

До слова, на Львівщині станом на 1 січня 2019 року проживало 69206 хворих, у яких онкологи діагностували злоякісні захворювання. Торік таких хворих було 67645. Майже 45 тисяч таких пацієнтів (62,8%) після відповідного лікування живуть більше п’яти років.