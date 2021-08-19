Гаїті продовжує оговтуватися після руйнівного землетрусу, який стався 14 серпня

У результаті потужного землетрусу на Гаїті загинули 2189 осіб, поранено понад 12 тис. людей отримали поранення. Ще 332 людини вважають зниклими безвісти, повідомила агенція Xinhua з посиланням на Агентство цивільного захисту Карибського басейну.

Внаслідок підземних поштовхів були зруйновані та пошкоджені десятки тисяч будинків. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Потужний землетрус на Гаїті магнітудою 7,2 бала стався в суботу, 14 серпня. Він призвів до руйнування понад 7 тисяч будинків та пошкодження ще 5 тисяч будинків. В результаті цього близько 30 тис. сімей залишилися без даху над головою. Після землетрусу тропічний шторм «Грейс» приніс на Гаїті сильні зливи та повені. Циклон «Грейс» перетворився на тропічний шторм і загрожує повенями та зсувами в деяких регіонах острова Гаїті, де розташовані Республіка Гаїті та Домініканська Республіка, зазначає «Укрінформ».

Землетрус посилив кризу на Гаїті – бідній країні Карибського басейну, яка зіткнулася з насильством і бандитизмом після вбивства президента і на тлі пандемії коронавірусу. Також країна досі оговтується від землетрусу, який стався 12 січня 2010 року, коли загинули, за різними даними, від 100 до 316 тис. людей.