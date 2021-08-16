Кількість загиблих від руйнівного землетрусу на Гаїті зросла до 1297
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Кількість загиблих унаслідок руйнівного землетрусу на Гаїті, який стався вранці 14 серпня, вже зросла до 1297 людей, ще 5700 осіб отримали поранення. Лікарні в країні переповнені, повідомила агенція Reuters.
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Загалом землетрус зруйнував 13694 будівлі і, за оцінками влади, кількість загиблих ще може зрости. Основного удару внаслідок землетрусу зазнала південно -західна частина Гаїті.
Крім того, у лікарнях північно-західного міста Жеремі закінчилися місця. Тому медики надають допомогу постраждалим на ношах під деревами на узбіччях доріг.
Руйнівний землетрус магнітудою 7,2, посилив кризу на Гаїті – бідній країні Карибського басейну, яка зіткнулася з насильством і бандитизмом після вбивства президента і на тлі пандемії коронавірусу. Також країна досі оговтується від землетрусу, який стався 12 січня 2010 року, коли загинули, за різними даними, від 100 до 316 тис. людей.