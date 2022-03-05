Російські кораблі мали зайти в порт Лімасол для дозаправки

Кіпр відкликав дозвіл на суднозаходи військових кораблів РФ до своїх портів. Про це у суботу, 5 березня, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«У рамках угоди між Кіпром та РФ, російські кораблі мали зайти в порт Лімасол для дозаправки. Але МЗС у Нікосії повідомили Росію про те, що дія угоди припинена через військову агресію РФ в Україні», – написав Геращенко.

Як повідомляє «Європейська правда», з посиланням на видання Philenews, дозволу швартуватися не отримали п’ять кораблів. Це були фрегати та допоміжні катери, які мали б причалити для дозаправки.

Лімасол — місто на півдні Республіки Кіпр, друге за величиною місто країни, економічний, культурний та фінансовий центр. Лімасол розміщений на березі затоки Акротирі.

Зазначимо, що спочатку Кіпр був проти рішення ЄС щодо відключення РФ від SWIFT, проте пізніше заявив, що не блокуватиме його.

Нагадаємо, що санкції проти Росії впровадили ЄС та США. Міжнародні компанії та сервіси масово заявляють про зупинку співпраці з РФ. Усі гіганти світової економіки припиняють працювати на території країни-агресора. ZAXID.NET публікує і буде постійно оновлювати перелік найбільших світових компаній, які покинули Росію.