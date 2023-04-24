Речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай поважає суверенітет і територіальну цілісність усіх країн

Китай поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність усіх країн, що були союзними республіками у складі СРСР. Про це на брифінгу у Пекіні в понеділок, 24 квітня, заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін. Вона зазначила, що Китай після розпаду СРСР був однією з перших країн, яка встановила з колишніми радянськими республіками дипломатичні відносини.

Мао Нін прокоментувала висловлювання посла Китаю у Франції Лу Шає, які викликали великий резонанс. Той в інтерв'ю, відповідаючи на запитання щодо належності Криму, поставив під сумнів його належність Україні, заявивши при цьому, що з погляду міжнародного права суверенітет усіх колишніх радянських республік можна поставити під сумнів.

На запитання про те, чи висловлюють заяви посла офіційну позицію Китаю, представниця МЗС відповіла, що офіційна позиція Пекіна представлена в коментарях Міністерства закордонних справ. Водночас вона прямо не висловила незгоду з висловлюваннями Лу Шає, пише «Радіо Свобода»..

Користувачі інтернету також звернули увагу на те, що запис інтерв'ю посла зник з офіційних соцмереж посольства в Парижі.

Нагадаємо, в ефірі новинного каналу La Chaîne Info тележурналіст Даріус Рошебен сказав дипломату, що його позиція щодо Криму не зрозуміла і попросив відповісти на запитання, чи є Крим Україною. Той відповів: «Це залежить від того, як ви сприймаєте проблему». Після цього Лу сказав, що Крим був «російським від початку», після чого був переданий Україні Хрущовим.

На зауваження журналіста, що міжнародне право розцінює Крим як територію України, дипломат сказав, що держави колишнього Радянського Союзу не мають статусу в чинному міжнародному праві, оскільки «немає міжнародної угоди, яка конкретизувала б їх статус як суверенних країн». Водночас «Радіо Свобода» зазначає, що така угода не потрібна , оскільки колишні союзні республіки у складі СРСР проголосили суверенітет і були визнані іншими державами та прийняті в ООН.

Висловлювання посла КНР викликали різку реакцію у низці країн Європи. Латвія, Литва та Естонія викликали представників Китаю у свої зовнішньополітичні відомства для надання пояснень. Висловлювання Лу Шає засудили також Чехія, Італія, Люксембург, Молдова та інші країни.

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель висловив сподівання, що слова китайського посла не відображають офіційну позицію Пекіна. За його словами, міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у Люксембурзі в понеділок обговорять, зокрема, слова китайського посла. Боррель зазначив, що на саміті у червні Євросоюз «проведе переоцінку та перекалібрування відносин з Китаєм».

Країни Заходу побоюються, що Китай, який заявляє про стратегічне партнерство з Росією, може підтримати Москву у війні проти України. Офіційно Пекін утримується від поставок Росії зброї та заявляє про підтримку суверенітету України, але водночас китайські представники нерідко висловлюють згоду з російським наративом про війну, звинувачуючи в ній, зокрема, США та їхніх союзників. Також Пекін розширює економічні зв'язки із Москвою.