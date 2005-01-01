Китай запровадив мита на 128 американських товарів у відповідь на схожі дії США

Китай з понеділка, 2 квітня, запровадив підвищені мита на 128 найменувань імпортованих із США товарів, повідомило міністерство фінансів КНР.

Зокрема, мита на фрукти та вироби з них складатимуть 15%. Мита на свинину і вироби з неї – 25%.

Мінфін Китаю повідомив, що цей захід став відповіддю на встановлення американським президентом Дональдом Трампом мит у 25 відсотків на імпорт в США сталі й 10 відсотків – алюмінію. У Пекіні переконані, що ці кроки американської адміністрації «порушили правила Світової організації торгівлі» і не відповідали «списку винятків», які можливі з міркувань безпеки. «Наша країна виступає і підтримує багатосторонню торговельну систему. Ці заходи, вжиті нашою країною з урахуванням правил Світової організації торгівлі, є правильними, щоб захистити наші інтереси», – йдеться в заяві мінфіну КНР, повідомила «Німецька хвиля» з посиланням на AP.

Як інформував ZAXID.NET, президент США Дональд Трамп 22 березня підписав указ, що дає Вашингтону можливість накласти мита на імпорт товарів з Китаю, обсяги якого в ціновому обчисленні досягають 60 мільярдів доларів на рік (48,7 мільярда євро). Того самого дня в американському уряді повідомили про попередній виняток для спецмит на сталь та алюміній для країн ЄС, а також Австралії, Південної Кореї, Аргентини та Бразилії. Звільнення від дії спецмит триватиме, поки США не домовиться з ними про умови двосторонньої торгівлі, заявили у Вашингтоні. Канада та Мексика, які разом зі США є учасниками Північноамериканської угоди про вільну торгівлю, ще раніше були в переліку країн, на які не мали поширюватися мита.