Китайська компанія купила зливки мідного сплаву на суму щонайменше 7,4 млн доларів

Китайська компанія купила зливки мідного сплаву на суму щонайменше 7,4 млн доларів на заводі, який знаходиться на тимчасово окупованій Росією території України. Про це пише Reuters, посилаючись на дані російської митниці.

Як пише видання, Китай не вводив ніяких обмежень на торгівлю з Росією. Але США пригрозили внести в «чорний список» компанії, які порушили санкції, і застерегли Пекін від поставок до Росії товарів, заборонених експортними правилами США.

Митна інформація, отримана від одного постачальника даних про комерційну торгівлю та звірена з двома іншими, надає одні з перших свідчень про торгівлю Китаю з окупованими Росією регіонами України з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.



Зокрема, китайська фірма Quzhou Nova закупила щонайменше 3220 т мідного сплаву в злитках на загальну суму 7,4 млн. дол. у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023 року. Підприємство розташоване у Донецькій області України, яку разом із трьома іншими регіонами України президент РФ Владімір Путін незаконно «приєднав» до складу Росії 30 вересня минулого року.



Як зазначили в торгово-виробничій компанії Quzhou Nova, вона не має імпортних та експортних операцій, пов'язаних із торгівлею мідними сплавами у злитках. Коли журналісти показали деталі експорту в митному документі Quzhou Nova, у компанії заявили, що «документ не має печатки та підпису», і запропонували зв'язатися з митницею щодо цього питання. Видання зазначає, що база даних, яка збирає інформацію про товарні відправлення по всьому світу, не відображає печаток або підписів на своїй інформації.

Митна служба Китаю не надала детальної інформації про імпорт міді. Відомство відповіло що «торгові дані компанії не розкриваються в нашому публічному просторі». Згідно з державною митною статистикою, Китай імпортував з Росії міді та мідних сплавів на 852 млн доларів з жовтня минулого року по лютий 2023.

Водночас джерело на Дебальцевському комбінаті, яке побажало залишитися невідомим, повідомило виданню, що на території підприємства дійсно є цех кольорової металургії. Але відмовилося коментувати питання про поставки мідного сплаву в Китай, заявивши, що ця інформація є «комерційною таємницею».