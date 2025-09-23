Судном Heng Yang 9 під прапором Панами володіє компанія з провінції Гуансі

Китайське вантажне судно заходило в окупований Севастополь, який окупувала Росія. Посольство України в Китаї порушило це питання на рівні китайського Міністерства закордонних справ. Про це у вівторок, 23 вересня, повідомила газета Financial Times із посиланням на коментарі Офісу президента України.

Мова йде про судно Heng Yang 9 під прапором Панами, яким володіє компанія Guangxi Changhai Shipping Company з провінції Гуансі. За даними українських посадовців, за останні кілька місяців корабель щонайменше три рази пришвартовувався у Криму.

Financial Times підтвердило останній візит судна у вересні. Для цього журналісти використали оптичні супутникові знімки, радарні дані, сигнали транспондера та звичайні фотографії.

Фото Financial Times, судно в гавані Севастополя 14 вересня

У повідомленні йдеться, що китайський 140-метровий контейнеровоз заходив у Севастополь після того, як у квітні відкрили нову залізницю до Криму. Росія використовує цю залізницю, щоб перевозити товари з окупованих частин Донецької та Херсонської областей.

Офіс президента розповів британській газеті, що вперше Heng Yang 9 перебував у порту з 19 по 22 червня. Після цього судно заходило до портів Туреччини, а потім вирушало до Александрії в Єгипті. Уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, Україна чітко дала зрозуміти, що такі дії є неприпустимими, й очікує, що всі міжнародні партнери та компанії суворо уникатимуть контактів з окупованими територіями.

Китайське МЗС також порадило своїм громадянам і компаніям уникати контактів з окупованими територіями України. Пекін запевнив, що вживатиме відповідних заходів щодо подібних інцидентів.

«Під час двотижневого рейсу Чорним морем у вересні судно, схоже, фальсифікувало свої маршрути. Щоб передавати хибні позиції та приховувати рухи, використали транспондер», – зазначають у матеріалі.

Ймовірно, судно вирушило до Новоросійська – російського порту на східному узбережжі Чорного моря, де його зафіксували на супутниковому знімку 6 вересня. Далі воно вирушило до порту «Кавказ» у Керченській протоці між Росією та Кримом.

Спеціалізоване видання про морську торгівлю та судноплавство Lloyd’s List підтвердило твердження щодо попередніх рейсів судна і вказало, що воно підробляло свої маршрути під час цих подорожей.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що співпраця з китайськими підприємствами дозволяє Росії виробляти дефіцитну спецхімію, яку використовують у виробництві вибухівки для військових цілей.