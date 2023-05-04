У четвер увечері, 4 травня, у небі над Києвом було збито безпілотний літальний апарат. Момент збиття БПЛА зафіксували очевидці і відеозапис дуже швидко оприлюднили в інтернеті. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що над Києвом збили Bayraktar TB2, який був на озброєні в українській армії.

Уламки БПЛА впали на будинки в Соломʼянському районі столиці спровокувавши пожежу. Відео збиття одразу ж оприлюднили в інтернеті і ролик отримав тисячі поширень. Після появи відео в соцмережах почали обговорювати, який саме тип БПЛА збили. Частина коментаторів наполягали, що над столицею було збито турецький Bayraktar TB2, який використовують ЗСУ, інші ж вважали, що збитим безпілотником є російський «Корсар-4», оскільки в нього схожа конструкція.

Крапку у дискусії щодо типу збитого БПЛА поставили Повітряні сили України, які о 23:00 опублікували офіційне повідомлення, де йдеться про збиття Bayraktar TB2.

«4 травня близько 20 години у Київській області, під час планового польоту, втратив керування БпЛА Bayraktar TB2. Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп. Ціль – знищено!», – повідомили Повітряні сили України.

Жертв та постраждалих унаслідок збиття і падіння БПЛА немає, повідомили у Повітряних силах.

«Шкода, але це техніка, і такі випадки трапляються. Імовірно йдеться про технічну несправність, причини встановлюються», – додали військові.

Відео:@IAPonomarenko