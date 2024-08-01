Археологічні артефакти не можна вивозити за межі держави без спеціальних дозволів

Працівники Київської митниці вилучили з міжнародної посилки археологічний артефакт. Українка намагалася переправити за кордон вазу, якій орієнтовно 7 тисяч років. За висновками експертів, вона належить культурі Кукутень-Трипілля і походить з долини Дністра.

«За супровідними документами у посилці, яку мешканка Київщини відправила до Швейцарії, прямували одяг та подарунок. Однак під час митного контролю цього відправлення київські митники виявили керамічний виріб з очевидними ознаками старовини, тож скерували його на експертизу до Національного музею історії України», – повідомили 1 серпня на сторінці Митної служби України.

Науковці підтвердили, що це розписна посудина на піддоні, характерна для культурної спільності Кукутень-Трипілля доби енеоліту. Особливості її розпису дають підстави стверджувати, що ваза датується серединою V тисячоліття до н.е. Схожі за формою та розписом посудини знаходили у поселеннях в долині Дністра.

«Горішній розпис вази – складний сюжет у вигляді стилізованих змій, а нижній – півовальних дуг. Ваза складається зі склеєних керамічних фрагментів, на автентичність яких вказує рівень збереженості, а також аналогії форми і розпису. Незважаючи на сучасне втручання, ваза має автентичну складову, яка є предметом археології та має культурну цінність», – пояснили експерти.

Стародавню вазу вилучили. На відправницю склали протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. А всі знайдені археологічні артефакти належать державі і не можуть продаватися у приватні колекції.