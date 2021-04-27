Київська облрада залишилася без голови

Депутати Київської обласної ради більшістю голосів ухвалили рішення відправити у відставку очільника Ради Олександра Склярова, який представляє партію «Слуга народу», та його заступників – представників «Батьківщини» та «Опозиційної платформи – За життя».

Відповідне рішення депутати ухвалили на позачерговій сесії облради у вівторок, 27 квітня. За звільнення Склярова та його заступників проголосували 59 депутатів Ради з 60 присутніх на сесії. Загалом Київська облрада складається з 84 депутатів.

За даними руху «Чесно», напередодні Скляров отримав письмову вимогу від депутатів провести сесію, проте відмовив їм. Також він не з’явився на сесію після того, як депутати все ж потрапили до зали.

Позачергову сесію ініціювали депутати від партій «Європейська солідарність», «За майбутнє», також їх підтримала більшість депутатів від «Слуги народу».

При цьому голосування проходило у великій залі, а не в сесійній, оскільки, як зазначає рух «Чесно», до неї змінили замки.

Голосування пройшло поіменно, але під час процесу у залі вимкнули електроенергію, через що депутати були змушені увімкнути резервне освітлення.

Новою очільницею Київської облради депутати обрали представницю «Слуги народу» Наталію Гунько. За її призначення проголосували 58 депутатів.

Першим заступником голови став представник партії «За майбутнє» Ярослав Добрянський (за проголосували 57 депутатів), а другим заступником – депутатка «Європейської солідарності» Тетяна Семенова (за проголосували 58 депутатів).

У той же час голова фракції «ЄС» в облраді Георгій Цагареішвілі заявив, що політсила залишається в опозиції, повідомляє «Цензор.НЕТ».

Олександр Скляров, який є членом партії «Слуга народу», очолив Київську обласну раду у листопаді 2020 року. Його заступники є членами партій «Батьківщина» та ОПЗЖ.