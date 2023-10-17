Посадовцю загрожує до двох років позбавлення волі

ДБР повідомила про підозру заступнику начальника однієї з пожежно-рятувальних частин ГУ ДСНС, який не задекларував майно дружини на майже 13 млн грн. Відомості, які вказав посадовець у декларації, відрізнялися від правдивих на майже 12 млн, повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури у вівторок, 17 жовтня.

У декларації за 2020 рік посадовець не вказав, що його дружина володіє нерухомим майном, розташованим у Києві та області. За 2021 рік заступник голови частини також не вказав майно дружини.

«Посадовець не вказав належне його дружині нерухоме майно, а саме чотири квартири, чотири нежитлові приміщення, чотири машиномісця, житловий будинок та земельну ділянку», – повідомили у прес-службі Київської прокуратури.

У декларації посадовці за 2020 рік відомості відрізнялися від правдивих на суму 11,9 млн грн, а вже у 2021 році – на 12,7 млн грн.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 ККУ (декларування недостовірних відомостей). Йому загрожує до двох років позбавлення волі.