Човен придбали за 1,5 млн грн, хоча його ринкова ціна була на 200 тис. грн меншою

На Волині посадовця ДСНС підозрюють у розтраті понад 200 тис. грн. За версією слідства, чоловік дав вказівку купити човен у приватного підприємця за завищеною ціною.

Як повідомила прес-служба прокуратури Волині, підозрюваним у цій справі є начальник одного з загонів головного управління ДСНС області.

«У вересні-листопаді 2022 року посадовець, залучивши уповноважену особу із закупівель, з порушенням процедури та без вивчення цінових пропозицій за понад 1,5 млн грн придбав у приватного підприємця для загону човен, середня ринкова вартість якого була на понад 200 тис. грн меншою», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові вже вручили підозру за ч.4 ст. 191 ККУ (розтрата майна шляховим зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років ув’язнення.

Додамо, що наразі вирішується питання про відсторонення чоловіка від посади. Розслідуванням справи займається Державне бюро розслідувань.

