Працівники ДБР повідомили про підозру у розтраті 15 млн грн колишньому директору лісгоспу на Волині. Слідство не розголошує імені підозрюваного, але зазначає, що наразі посадовець очолює Південний лісовий офіс держпідприємства «Ліси України». Згідно з даними на офіційному сайті, його керівником наразі є Олександр Грицай, який до цього протягом п'яти років працював керівником «Камінь-Каширськагролісу».

Як повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, впродовж 2019-2021 років підозрюваний, який на той час очолював «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Камінь-Каширськагроліс"», перерахував понад 15 млн гривень приватним підприємцям.

Вони нібито надавали послуги з ремонту транспортних засобів, автоперевезення, ремонту приміщень, вивозу сміття, відвантаження лісопродукції. Однак насправді роботи не виконувались.

«Під час розслідування працівники Бюро встановили, що частина договорів були фіктивними й послуги за ними не надавалися. Суму неправомірно перерахованих коштів у сумі понад 15 млн грн підтвердила експертиза», – йдеться у повідомленні. Встановлено, що у схемі був також задіяний головний бухгалтер підприємства.

Чоловікові повідомили про підозру за ч.5 ст. 191 ККУ (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляв ZAXID.NET, у червні цього року ДБР вже повідомляло підозру Олександру Грицаю у аналогічному злочині, однак, тоді йшлося про меншу суму – лише 4 млн грн. Слідчі також вимагали відсторонити чоловіка від посади, але судячи з ухвали від 12 червня, обласний апеляційний суд відмовився це зробити. Вже зараз, у серпні, відбулася зміна підозри. Цього разу слідчі наполягатимуть, аби суд таки постановив взяти підозрюваного під варту, та відсторонив його від посади.