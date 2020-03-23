«Київстар ТБ» та 1+1 media відкривають доступ до відеобібліотеки для всіх користувачів послуги

У рамках послуги «Київстар ТБ» усім користувачам надається вільний доступ до новинних та дитячих телеканалів, а також до відеобібліотеки онлайн-кінотеатру «ivi» з понад 7000 фільмів та серіалів. Пропозиція діятиме з 20 березня по 5 квітня 2020 р.

На сьогодні в тарифній лінійці «Київстар ТБ» є три пакети послуг – Базовий, Комфортний, Максимальний HD, кожний з яких відрізняється наповненням. Але, щоб підтримати абонентів, які вимушені залишитись вдома на період карантину, оператор забезпечує однаковий доступ до контенту всім користувачам «Київстар ТБ», незалежно від обраного ними тарифу.

Для тих абонентів, які користуються послугами «Київстар ТБ» тільки на смартфоні, також доступний тариф без додаткової плати «Легкий», в якому в наявності є 57 телеканалів та базова відеотека. На період з 20 березня по 5 квітня в тариф також додані всі 50 новинних телеканалів, доступні в пропозиції оператора, включно з іноземними; ряд дитячих, серед яких – канал ПЛЮСПЛЮС, сімейство каналів Nickelodeon; деякі фільмові канали, які раніше були доступні лише в платних пакетах, як, наприклад, Spike, Paramount Channel та інші.

Головними перевагами «Київстар ТБ» є:

– Понад 170 телеканалів та більше 7 000 фільмів і серіалів у відеобібліотеці від провідних українських та міжнародних кіностудій;

– Можливість переглядати контент на 5 пристроях без додаткової плати (смартфон, планшет, ноутбук, SmartTV та ТБ-тюнер);

– Функція «Пауза ефіру» та «ТБ-архів» (можливість зберегти ефір та переглядати його згодом);

Щоб підключити послугу до телевізора необхідно завантажити «Київстар ТБ» на SMART TV. Для нових абонентів діє спеціальна пропозиція ‒ при підключенні користувачі отримають знижку -50% на перші 3 місяці.