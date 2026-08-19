Військові спочатку пройдуть лікування та реабілітацію

Чотирьох жителів Прикарпаття повернули додому в межах обімну полоненими 19 серпня. Про це повідомила керівник Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук у телеграмі. Загалом у середу, 19 серпня, Україна повернула з російського полону 103 своїх захисників.

Звільнені військовослужбовці – родом з Калуського, Надвірнянського, Івано-Франківського та Коломийського районів.

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Серед звільнених сьогодні:

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Володимир Лазар із Калуського району;

із Калуського району; Михайло Нагорняк із Надвірнянського;

із Надвірнянського; Ярослав Панчій з Івано-Франківського;

з Івано-Франківського; Андрій Симотюк із Коломийського районів.

Додамо, що на початку літа Україна додому повернула чотирьох прикарпатців. Це було зроблено під час другого етапу великого обміну військовополоненими у форматі «1000 на 1000». Тоді додому повернулись 185 українських захисників та один цивільний українець, якого росіяни утримували в неволі з 2022 року.

Загалом сьогодні Україна повернула з російського полону ще 103 своїх воїнів. Серед звільнених є солдати, сержанти та офіцери. Більшість із них мають поранення або тяжкі захворювання, тому після повернення їм насамперед надають необхідну медичну допомогу та допомагають пройти реабілітацію.