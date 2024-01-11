Жінка облаштовувала казарми для російських військових

Суд на п’ять років ув’язнив жительку Вовчанська Харківської області. За даними слідчих, жінка співпрацювала з російськими військовими під час окупації Харківщини та працювала в окупаційній адміністрації. Про це у четвер, 11 січня, повідомили у прес-службі СБУ.

Слідчі встановили, під час окупації Харківщини жінку призначили очільницею окупаційного «управління житлово-комунального господарства». Її першочерговим завданням було облаштувати казарми для російських військ.

«Для цього колаборантка разом зі своїми поплічниками забезпечувала водопостачання та енергозабезпечення в будівлях, де розмістилися росіяни. Слідством також встановлено, що для набору нових співробітників у “ЖЕК” фігурантка обіцяла безкоштовні квартири від загарбників», – йдеться у повідомленні.

Після звільнення міста колаборантка намагалась уникнути правосуддя, імітуючи свій статус «поза політикою». Але співробітники СБУ затримали її на початку жовтня 2023 року. Суд визнав жінку винною жінку у колабораційній діяльності та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років. Максимальне покарання, передбачене статтею, – 10 років ув’язнення, але жінці суд скоротив термін ув’язнення за співпрацю зі слідством.

Нагадаємо, жительку Луганщини за співпрацю з окупантами суд ув’язнив на п’ять з половиною років. Жінка після окупації міста Старобільськ допомогла росіянам організовувати псевдореферендум про приєднання Луганщини до Російської Федерації.