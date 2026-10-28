Вадим Сухаревський очолював СБС до призначення Роберта Бровді

Колишній командувач Сил безпілотних систем полковник Вадим «Борсук» Сухаревський став командувачем морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ. Про це повідомила 28 жовтня низка українських ЗМІ, зокрема «Українська правда», hromadske та «Інтерфакс-Україна» з посиланням на співрозмовників у Силах оборони.

За даними джерел медіа, 42-річний Вадим Сухаревський очолить морську піхоту замість генерал-майора Дмитра Делятицького. Зазначимо, Делятицький обійняв цю посаду лише на початку жовтня. Джерело hromadske у Силах оборони заявило, що у нього були складні стосунки з військовим командуванням, що й могло спричинити його звільнення.

На момент публікації указів на сайті Офісу президента про призначення Сухаревського чи звільнення Делятицького не опублікували.

Хто такий Вадим Сухаревський

Вадим Сухаревський – уродженець Берегового на Закарпатті. У 2004 році він брав участь у миротворчій місії в Іраку. У 2009 році закінчив Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету «Львівська політехніка». У 2011 році почав командувати аеромобільною ротою 80 окремого аеромобільного полку.

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За даними ЗМІ, Вадим Сухаревський став першим українським військовим, який відкрив вогонь по бойовиках Ігоря Гіркіна у першому бою на Донбасі у квітні 2014 року.

У 2016 році очолив 1-й лінійний батальйон 36-ї бригади морської піхоти, а з 2020 року має звання полковника. З 2021 року працював начальником штабу 35-ї окремої бригади морської піхоти.

У лютому 2022 року став командиром 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Вже в червні того ж року отримав звання «Герой України». У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський призначив Сухаревського заступником тогочасного головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

У червні 2024 року тодішній міністр оборони Рустем Умєров призначив Вадима Сухаревського на посаду командувача Сил безпілотних систем. Він пробув на посаді близько року, після чого його замінив Робер «Мадяр» Бровді.