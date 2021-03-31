Колишній львівський поліцейський заплатить 1700 грн за несправжню інвалідність
Юрій Коханевич отримав компенсацію за фальшивою довідкою
Галицький районний суд міста Львова оштрафував колишнього оперуповноваженого Юрія Коханевича, який підробив довідку про лікування й отримав грошову компенсацію. Про це повідомляє «Судовий репортер», посилаючись на вирок від 23 березня.
Як йдеться у матеріалах справи, Юрій Коханевич у змові з невстановленою особою підробив медичну виписку про перебування у 2014-2015 роках на стаціонарному лікуванні в Мостиській лікарні. Поліцейський подав ці документи до військово-лікарської комісії для отримання одноразової грошової допомоги.
У виписці зазначалось, що він має серцево-судинні хвороби пов’язані з проходженням служби. На підставі підроблених документів, йому дали третю групу інвалідності і виплатили 276,1 тис. грн грошової допомоги.
Юрій Коханевич до 3 вересня 2015 року перебував на посаді оперуповноваженого МВС у боротьбі зі злочинними посяганнями на вантажі сектору карного розшуку лінійного відділу на Львівській залізниці.
Юрія Коханевича звинуватили у використанні підробленого документа і шахрайському заволодінні коштами у великому розмірі. У судовому засіданні він повністю визнав свою вину.
Суд врахував у цій справі пом’якшувальною обставиною те, що екс-поліцейський повернув виплачені йому гроші. Відтак суддя Галицького райсуду Наталія Зубачик оштрафувала 47-річного чоловіка на 1700 гривень і стягнула 1307 гривень за проведення судової експертизи.