Галицький районний суд міста Львова оштрафував колишнього оперуповноваженого Юрія Коханевича, який підробив довідку про лікування й отримав грошову компенсацію. Про це повідомляє «Судовий репортер», посилаючись на вирок від 23 березня.

Як йдеться у матеріалах справи, Юрій Коханевич у змові з невстановленою особою підробив медичну виписку про перебування у 2014-2015 роках на стаціонарному лікуванні в Мостиській лікарні. Поліцейський подав ці документи до військово-лікарської комісії для отримання одноразової грошової допомоги.

У виписці зазначалось, що він має серцево-судинні хвороби пов’язані з проходженням служби. На підставі підроблених документів, йому дали третю групу інвалідності і виплатили 276,1 тис. грн грошової допомоги.

Юрій Коханевич до 3 вересня 2015 року перебував на посаді оперуповноваженого МВС у боротьбі зі злочинними посяганнями на вантажі сектору карного розшуку лінійного відділу на Львівській залізниці.

Юрія Коханевича звинуватили у використанні підробленого документа і шахрайському заволодінні коштами у великому розмірі. У судовому засіданні він повністю визнав свою вину.

Суд врахував у цій справі пом’якшувальною обставиною те, що екс-поліцейський повернув виплачені йому гроші. Відтак суддя Галицького райсуду Наталія Зубачик оштрафувала 47-річного чоловіка на 1700 гривень і стягнула 1307 гривень за проведення судової експертизи.