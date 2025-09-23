Тара Рід переїхала в Росію у 2023 році

Російський президент Владімір Путін надав російське громадянство колишній помічниці Джо Байдена Тарі Рід. Про це у понеділок, 22 вересня, повідомили російські ЗМІ з посиланням на відповідний указ Кремля.

Тара Рід працювала помічницею в офісі Байдена на початку 1990-х років, у час, коли він був сенатором.

Під час президентської кампанії у 2020 році Рід звинуватила Байдена в сексуальних домаганнях під час їх спільної роботи. У штабі Байдена ці звинувачення заперечували, офіційних звинувачень йому не висували.

Як вдалося з’ясувати журналістам, Рід переїхала в Росію у 2023 році, аргументувавши це тим, що не почувається в безпеці у США. Крім цього, експомічниця Байдена висловлювалась проти підтримки України. Після переїзду вона співпрацювала з пропагандистським телеканалом RT.

