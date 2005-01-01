Компанія «ЕКО-ДІМ» достроково здала в експлуатацію два будинки на вулиці Величковського

СуспільствоПромоція, сьогодні, 13:01 3630

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Будівельна компанія «ЕКО-ДІМ» достроково здала житловий комплекс, що розташований на вулиці Величковського,1. Зведення двох сучасних будинків завершили на рік раніше запланованого терміну.

«Завдяки тому, що у компанії «ЕКО-ДІМ» є власні виробничі потужності і величезний попит на квартири у даному житловому комплексі, було прийнято рішення, щоби максимально оптимізувати процес виробництва і здати весь комплекс практично на рік швидше», – розповіла менеджер АН «ЕКО-ДІМ» Вікторія Русиняк.

Житловий комплекс, що у Рясному, – це 350 квартир із розвиненою інфраструктурою. На подвір'ї біля багатоповерхівок облаштують дитячий майданчик, а перший поверх використають для магазинів. Велику увагу забудовники приділили й енергоефективності.

«Всі квартири у нас є облаштовані індивідуальним опаленням, також встановлені всі прилади обліку, є зовнішнє утеплення будинку та енгергоефективні вікна», – зазначила менеджер АН «ЕКО-ДІМ» Вікторія Русиняк.

Загалом протягом 2017 року будівельна компанія «ЕКО-ДІМ» здала в експлуатацію 3 житлові комплекси та школу-ліцей на Сихові.

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