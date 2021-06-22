Акумулятори концепта Mission E

Німецька компанія Porsche інвестувала десятки мільйонів доларів та об'єднала зусилля з компанією Cellforce Group GmbH, утворивши спільне підприємство Customcells. Метою компанії є розробка акумуляторних батарей з мінімальною річною потужністю 100 МВт-год.

Високоефективні акумуляторні елементи стають одним із найважливіших компонентів сучасного автомобіля. Компанія Porsche розширює свою провідну роль у галузі електричної мобільності із запуском виробництва тягових батарей на спільному підприємстві Customcells.

«‎Елемент акумулятора – це камера згоряння майбутнього. Будучи новою дочірньою компанією Porsche, група Cellforce сприятиме дослідженню, розробці, виробництву та продажу високоефективних акумуляторних елементів, – каже Олівер Блюм, голова правління Porsche. – ‎Це спільне підприємство дозволяє нам бути на передовій світової конкуренції у розробці найпотужнішого акумуляторного елемента та зробити його сполучною ланкою між безпомилковим досвідом водіння Porsche та стабільністю. Так ми формуємо майбутнє спортивного автомобіля».

Нове підприємство, в якому Porsche має мажоритарний пакет акцій у розмірі 83,75%, має головний офіс у Тюбінгені. Університетське місто також входить у шорт-лист місця розташування заводу акумуляторів, який повинен знаходитись в безпосередній близькості від дослідницького та дослідно-конструкторського центру у Вайссаху, а також штаб-квартири Porsche AG у Штутгарті-Цуффенгаузені. Очікується, що кількість працівників зросте з 13 до 80 до 2025 року. Федеративна Республіка Німеччина та земля Баден-Вюртемберг фінансують проєкт приблизно на 60 мільйонів євро.

Метою компанії є розробка акумуляторних батарей з мінімальною річною потужністю 100 МВт-год. Це еквівалентно високоефективним акумуляторам на 1000 автомобілів.

«‎Porsche було засновано як офіс інженерії та розробки в Штутгарті у 1931 році. До цього дня ми не купуємо технології, які лежить в основі наших високопродуктивних спортивних автомобілів. Ми розробляємо їх самі», – каже Майкл Штайнер, член виконавчої ради, дослідження та розробки Porsche.

Хімія нових високоефективних осередків спирається на кремній, як анодний матеріал. Завдяки цьому матеріалу, можна значно підвищити щільність потужності, у порівнянні з нинішніми акумуляторами високого класу. Акумулятори нового типу пропонуватимуть той самий вміст енергії при меншому розмірі. Нова хімія зменшує внутрішній опір акумулятора. Це дозволяє йому поглинати більше енергії під час рекуперації енергії, і водночас пропонує покращені характеристики для швидкої зарядки.

Ще однією особливістю елемента акумулятора Cellforce є той факт, що він краще витримує високі температури. Це все якості, які високо цінуються в автоспорті. Крім того, використання на трасі часом вимагає від акумулятора роботи при мінусовій температурі, а також протягом багатьох циклів зарядки. Також акумулятор повинен залишатись стабільним протягом багатьох років – усіх цих цілей належить досягти за допомогою нової технології.

Провідна хімічна компанія BASF була обрана партнером з розвитку осередків для наступного покоління літій-іонних акумуляторів. В рамках співпраці BASF забезпечує виключно високоенергетичні катодні матеріали HEDTM NCM для високоефективних елементів, що забезпечують швидку зарядку та високу щільність енергії. На виробничих потужностях BASF для первинних виробів катодних матеріалів у Харвавалті, Фінляндія, та катодних матеріалів у Шварцхайде, Бранденбург, Німеччина, BASF зможе виробляти акумуляторні матеріали з провідним у галузі низьковуглецевим слідом з 2022 року.

Контракти між Porsche та Customcells були підписані 21 травня 2021 року. Керуючими директорами Cellforce Group GmbH є Маркус Греф, як головний операційний директор та Вольфганг Хюскен, як фінансовий директор від Porsche, а також Торге Тоннессен, як головний технічний директор від Customcells.