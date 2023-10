У рамках конкусу відбудеться виставка графіки Аґнєшки Цєслінської

У Львові відбудеться десятий конкурс студентської графіки «Індекс імені Маріуша Казани». Також можна буде оглянути виставку конкурсантів Х едиції та лауреата ІХ едиції Йончі Савенка, виставку графіки «Зображення природи» Блажея Остоя Льніского та «Curiosity» Аґнєшки Цєслінської. Відбудеться також урочиста церемонія надання почесного звання Doctor Honoris Cause Львівської національної академії мистецтв ректорові Академії образотворчого мистецтва у Варшаві проф. Блажею Остоя Льніскі.

Конкурс «Індекс імені Маріуша Казани» був започаткований 2012 року з ініціативи генерального консула Республіки Польща у Львові для вшанування пам’яті польського дипломата Маріуша Казани, який загинув 10 квітня 2010 року в авіакатастрофі президентського літака під Смоленськом. Завданням графічного конкурсу є розвиток польсько-української співпраці, промоція та підтримка молодих українських митців, популяризація польської графіки.

Цьогоріч участь у реалізації проекту беруть Львівська національна академія мистецтв, Академія образотворчого мистецтва у Варшаві, Академія образотворчого мистецтва ім. Яна Матейка у Кракові, Академія образотворчого мистецтва та дизайну імені Євгеніуша Гепперта у Вроцлаві, а також Фонд імені Маріуша Казани. Членами журі конкурсу є представники генерального консульства Республіки Польща у Львові та представники Фонду імені Маріуша Казани, а також професори з Польщі та України.

Участь у конкурсі беруть студенти та випускники Львівської національної академії мистецтв. Переможець конкурсу, окрім фінансової нагороди та диплому, отримує можливість стажування в партнерській академії в Польщі, а також презентацію виставки за кордоном та в галереї Львівської національної академії мистецтв. Лауреати, що здобули почесні друге і третє місця отримують дипломи та заохочувальні нагороди.

Традиційно конкурс супроводжують виставки польської графіки, широко презентуючи творчі пошуки професорсько-викладацького складу партнерських навчальних закладів.

2022 року десята ювілейна едиція через агресію Росії щодо України була перенесена, проте організовано виставку праць лауреатів у Варшаві в «Галереї у Дипломатів» Міністерства закордонних справ Республіки Польща.

Програма заходів:

20 жовтня о 18.00 відкриється виставка конкурсантів 10-го конкурсу та лауреата 9-го конкурсу Йончі Савенка (галерея ЛНАМ);

22 жовтня о 14.00 ректорові Академії образотворчого мистецтва у Варшаві проф. Блафею Остою Льніскому урочисту нададуть звання Doctor Honoris Cause Львівської національної академії мистецтв (укриття ЛНАМ);

22 жовтня о 17.00 відкриється виставка графіки «Зображення природи» Блажея Остоя Льніского та «Curiosity» Аґнєшки Цєслінської (Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького).

Блажей Остоя Льніскі – ректор Академії образотворчого мистецтва у Варшаві. Кандидат наук, професор, художник-маляр, художник-графік (станковий), літограф, книжковий дизайнер. У своїй творчості також займається проєктуванням плакатів та гарнітурою. У 1994-1999 роках він навчався в Академії образотворчих мистецтв у Варшаві на факультеті живопису, де під керівництвом професора Раймунда Земского, отримав диплом з ректорською відзнакою, натомість додаток до літографії він здобув у професора Владислава Вінєцкого.

Від 1999 року безперервно пов'язаний зі своєю альма-матер. Від 2013 року професор з образотворчого мистецтва та, від 2008 року, керівник літографської майстерні на графічному факультеті. Заступник декана графічного факультету (2008-2012), керівник аспірантури заочної форми навчання на графічному факультеті (2008-2012), декан графічного факультету (2012-2016, 2016-2020), ректор Академії образотворчого мистецтва у Варшаві (2020-2024).

Учасник кількох десятків колективних виставок та численних індивідуальних виставок у країні та за її межами. Член почесного комітету з питань святкування ювілею відбудови королівського замку у Варшаві, член Ради центру досліджень культури Варшави Варшавського університету; суддя у конкурсному журі Міжнародного архітектурно-урбаністичного конкурсу з розробки архітектурного проєкту відбудови Саксонського палацу; член Програмної ради міжнародного бієнале плакату у Варшаві. Роботи у засобах: Національного музею у Варшаві, Національної бібліотеки у Варшаві, Музею міста Варшави, Районного музею ім. Леона Вичулковского у Бидгощі, обласної публічної бібліотеки ім. Вітольда Гомбровіча в Кельцях, бібліотеки Лодзького університету, історично-етнографічного музею у Хойницях, колекції графіки Галереї сучасного мистецтва БХВ у Катовіце.

Аґнєшка Цєслінська – професорка, художниця. У 1991 році вона закінчила Академію образотворчого мистецтва у Варшаві. Тепер, у своїй альма-матер, вона займається веденням Міждисциплінарної майстерні з класичних технік. Від 2015 року вона очолює Правління Фонду Стипендії та Премії ім. Тедеуша Кулісєвіча. Лауреатка численних премій у країні та за її межами, у тому числі премії: «Kochi International Triennial Exhibition of Prints, Японія (2006)»; «TheNaka-Tosa Museum of Art., Японія (2009)»; «Atthe 7th Graphic Art Biennial of Szeklerland, Румунія (2022)». Її творчість, пов'язана з фігуративною графікою входить у рамки напрямку, що використовує елементи мистецтва часів Середньовіччя та Ренесансу. В її творах, у ілюструванні метафізичних істот та понять, можна побачити зв'язок із традиційними способами зображення трансцендентності та захопленням уявою митців давніх часів у представленні метафізичних істот та понять.

Виставка триватиме до 13 листопада.