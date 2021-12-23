Конкурсна комісія, яка має обрати нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, збереться 24 грудня. Переможця мали визначити ще 21 грудня, однак тоді члени цієї комісії зірвали обрання керівника САП.

Засідання відбіркової комісії відбудеться о 16:00 у п’ятницю, 24 грудня, повідомляє Офіс генпрокурора. На ньому мають остаточно визначити нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, що ще раніше Окружний адміністративний суд Києва скасував порядок роботи конкурсної комісії для обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про відповідне рішення ОАСК повідомив 20 грудня – напередодні остаточного засідання комісії.

Голосування щодо глави САП таки провели 21 грудня – найбільше голосів набрав детектив НАБУ Олександр Клименко. Однак, переможця так і не обрали – через рішення ОАСК голова відбіркової комісії Катерина Коваль висловила побоювання щодо законності результату відбору.

Посли «Великої сімки» висловили розчарування через відмову призначених Верховною Радою членів відбіркової комісії визначити переможцем кандидата на посаду глави Спеціалізованого антикорупційного прокурора, що набрав найбільше балів. Вони назвали затримку із призначення переможня невиправданою та заявили, що вона суперечить зобов’язанням України.