Організатори вибачилися за відміну концерту і пообіцяли повернути гроші

Сольний концерт Артема Пивоварова у Івано-Франківську скасували. Відбутися він мав 28 червня. Проте, за словами організаторів, його відмінили через «організаційні причини».

За повідомленням «Галки», крім презентації нових пісень з альбому «Земной», співак планував здивувати глядачів незвичайною сценою, видовищним світловим шоу і декораціями. Але тепер, коли концерт скасували, всі, хто придбав квитки, можуть повернути їх та отримати назад свої кошти.

Організатори попросили вибачення за відміну концерту, але не пояснили конкретних причини скасування.

«У зв'язку з організаційними причинами концерт в Івано-Франківську відмінено. Приносимо свої вибачення та просимо обов‘язково зв‘язатися з технічною підтримкою та повернути кошти за квитки в місці, де було здійснено покупку», – повідомили організатори.

Відомо, що не відбувся запланований на 19 червня концерт і в Чернігові. Проте його перенесли на жовтень, а не скасували як у Івано-Франківську.

Нагадаємо, що напередодні радник міського голови Івано-Франківська Назарій Кішак закликав зірвати концерт Артема Пивоварова, який заплановано у Івано-Франківську на 28 червня у рамках святкування Дня Конституції. Причиною цього Кішак називав виступи поп-співака у Росії.