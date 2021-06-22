Радник міського голови Івано-Франківська закликав заблокувати концерт Пивоварова

Радник міського голови Івано-Франківська Назарій Кішак закликав зірвати концерт Артема Пивоварова, який заплановано у Івано-Франківську на 28 червня у рамках святкування Дня Конституції. Причиною цього Кішак називає виступи поп-співака у Росії.

«На сході Україні восьмий рік триває війна, розпочата Росією. Однак, досі бачимо, що війну бачать не всі, комусь й досі "а какая разніца". Поки наші хлопці воюють за Батьківщину, гинуть через провокації з боку агресора, захищаючи суверенітет і незалежність України, ми закриваємо очі на неприйнятні речі, а саме проведення гастрольних турів українських артистів в країні-окупанта. Ми повинні бойкотувати виступи таких артистів-гастролерів, адже вони, виступаючи в Росії, зводять простори двох різних держав до одного – рускава міра», – заявив Кішак

Він також додав, що Артему Пивоварову потрібно заборонити в'їзд в Україну. «Один із чергових виступів Артема Пивоварова планується 28 червня в Івано-Франківську. На 25-ту річницю Конституції України має звучати російська попса в нас в центрі Прикарпаття?! То ми так боремось за свою землю і свою мову, що підемо гоцатися під ті російські пляски? Російськомовний концерт варто заблокувати», – закликав радник мера Івано-Франківська.

Зазначимо, що Артем Пивоваров і справді мав концерт у 2016 році у Москві в клубі Volta.