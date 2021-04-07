Правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендував до прийняття в першому читанні законопроект, який фактично дозволить фігурантам справ НАБУ оскаржувати рішення у справах про корупцію у Печерському суді, а не Вищому антикорупційному суді. Про йдеться у повідомленні ЦПК.

Зокркема, законопроектом пропонується уточнити, що рішення у кримінальних провадженнях в тому числі можуть бути оскаржені за місцезнаходженням органу прокуратури.

Оскільки Спеціалізована антикорупційна прокуратура є підрозділом Генеральної прокуратури це означає, що на практиці рішення прокурорів САП та Генерального прокурора у справах НАБУ можна буде оскаржувати до Печерського суду міста Києва, бо саме в Печерському районі розташований Офіс Генпрокурора.

В ЦПК вважають, що цей законопроект дозволить фігурантам розслідувань НАБУ законно обходити Антикорупційний суд. Також фігуранти справ НАБУ зможуть скеровувати клопотання у цих справах саме до Генерального прокурора, аби в подальшому звертатися саме до Печерського суду, а не Антикорупційного.

Законопроект №4681 поданий народним депутатом від «Опозиційної платформи – за життя» Григорієм Мамкою.

Про «боротьбу» Печерського суду з корупцією

Печерський райсуд Києва періодично приймав резонансні рішення у справах топ-корупціонерів. Частіше за все такі рішення ухвалювались на користь самих підсудних.

Першою зі справ, яку «допомагав вирішити» Печерський райсуд Києва, було провадження за підозрою Олега Бахматюка в заволодінні коштами Національного банку України. У 2014 році VAB Банк, власником якого був Бахматюк, отримав стабілізаційний кредит Нацбанку. Пізніше банк визнали неплатоспроможним та ліквідували, а гроші Нацбанку не повернули.

5 червня 2020 року Печерський суд Києва зобов’язав генпрокурорку Венедіктову скасувати наказ колишнього першого заступника генпрокурора Віталія Каська про поновлення справи Бахматюка.

У 2020 році суд зобов'язав Офіс генпрокурора закрити справу проти міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського. Екс-міністра та ще низку топ-посадовців часів Януковича звинувачують у розкраданні стабілізаційного кредиту, який Нацбанк виділив для «Реал-банку».

Того ж року суд Києва під головуванням Сергія Вовка задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до «ПриватБанку» на 350 млн доларів.

На початку 2021 року стало відомо, що суд незаконно втрутився в розслідування бюро щодо розкрадання газу, що належав НАК «Нафтогаз України».

В ЦПК вказують, що у справі заступника глави Офіса президента Олега Татарова Печерський суд також відіграв одну із ключових ролей, оскільки він ухвалив передати справу з Національного антикорупційного бюро до Державного бюро розслідувань.