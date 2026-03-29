Після переходу на літній час, який відбувся 28 березня 2026 року, багато людей хочуть переконатися, що їхні пристрої показують правильну годину. Існує кілька зручних способів перевірити точний час – як через інтернет, так і без нього. Детальніше про це пише Telegraf.

Як перевірити точний час онлайн

Найшвидший варіант – скористатися спеціальними вебсервісами. Вони синхронізуються з еталонними джерелами часу та показують максимально точні дані відповідно до вашого регіону.

Один із популярних сервісів Time.is. Він дозволяє побачити точний час в Україні та навіть показує різницю між вашим пристроєм і еталонним значенням. Це допомагає швидко зрозуміти, чи є похибка.

Також такі сервіси часто надають додаткову інформацію, наприклад тривалість світлового дня, час сходу та заходу сонця.

Як налаштувати автоматичний час на смартфоні

Сучасні смартфони можуть автоматично визначати точний час через мережу або GPS. Це найзручніший спосіб, який не потребує постійної перевірки.

На пристроях із системою Android потрібно зайти в налаштування, обрати розділ дати і часу та активувати автоматичне визначення.

На iPhone процес подібний: у налаштуваннях необхідно увімкнути автоматичне встановлення часу. Після цього телефон сам підлаштовуватиме показники відповідно до вашого місця перебування.

Якщо функція не працює, можна вручну встановити правильний часовий пояс. Для України влітку це UTC+3.

Як перевірити час без інтернету

Якщо доступу до інтернету немає, дізнатися точний час все одно можливо. Українські мобільні оператори надають спеціальну команду для цього.

Потрібно набрати комбінацію *160# і натиснути кнопку виклику. Після цього на екрані з’явиться актуальна інформація про дату та час.

Цей спосіб працює навіть без підключення до мережі передачі даних, головне – щоб був мобільний зв’язок.