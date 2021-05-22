ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких виловили на вулицях Львова та які шукають нових господарів. Їх безкоштовно можна забрати собі додому. У цій підбірці – 7 красивих собак.

Маунт, 1 рік. Місце відлову: вул.Майорівка. Лицарська благородність та вишукані манери - ці слова найкраще характеризують Маунта. Йому було би добре мати біля себе близьку по духу людину, з якою вечорами буде вести розмови про щось високе.

Ася, 2 роки. Місце відлову: вул.Патона. Приваблива дівчинка з дружнім характером. Любить ніжності та багато обіймів. От тільки повідок для неї - це щось нове, але кінолог ЛКП обов’язково над цим попрацює.

Блонді, 1 рік. Місце відлову: вул.Сяйво. Якби ця білявка приймала участь у конкурсі краси, то точно би зайняла перше місце. І не тільки, тому що, вона красуня. Блонді неймовірно розумна і тактовна дівчинка, з якою проводити час одне задоволення.

Герда, 5 років. Місце відлову: вул.Демнянська. Мрійлива молода леді, яка часто роздумує про щось своє - дівоче. Хочеться, щоб вона завжди була огорнута увагою.

Сірко, 8 років. Місце відлову: вул.Пекарська. Сірко має настільки мудрі очі, що не залишається сумнівів, що він багато чого бачив в житті, але, швидше за все, не завжди хороше. Він потребує того, хто зможе його навчити не з таким сумом дивитися на світ.

Грета, 2 роки. Місце відлову: вул.Сихівська. Вольова, енергійна дівчинка, стане справжньою берегинею подвір’я та добрим другом для хорошої сім’ї.

Чарлі, 2 роки. Місце відлову: вул.Хвильового. Спокійний, врівноважений хлопець. Здавалося би, нічого особливого, але він вміє дивитися з такою любов'ю, що важко встояти і не забрати його додому.

ЛКП «Лев» працює щодня, без вихідних, з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові. Контактний телефон (068) 535-45-45.

Фото Ірини Шелест.