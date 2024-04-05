Наталія Гуцан у вбранні сіверянки IX ст в парку «Київська Русь»

Сумський музей «Причал Одіссея» відтворює одяг і прикраси давніх жителів свого регіону. Серед представлених експонатів – жіночий одяг III-V та X ст. ще до хрещення Русі. У колекції музею є копії ювелірних прикрас, які можна детально оглянути і навіть приміряти.

«Десь так могла виглядати жінка, яка мешкала неподалік Сум в ту далеку епоху. І якщо в деталях одягу є вільні авторські трактування, то в елементах прикрас – стовідсоткова достовірність. Тому що оригінали прикрас цієї епохи були знайдені біля Сум і зберігаються в обласному краєзнавчому музеї», – повідомили у музеї.

Вбрання жінки цього регіону III-IV ст. н.е. доповнили копією ювелірної прикраси – верижиці. Її знайшов у лісі сам колекціонер і подарував Сумському обласному краєзнавчому музею. У «Причалі Одіссея» зберігається її копія. Ювелірна нагрудна прикраса верижиця – це ланцюг київської археологічної культури (середина ІІІ-перша половина V ст.), виготовлений у стилі східноєвропейських виїмчастих емалей. Складається з семи частин, виготовлених зі злитого сплаву на основі міді, і оздоблений геометричним орнаментом з керамічної пасти. Прикраса має підвіску-дзвіночок у вигляді чотиригранної піраміди. Археологи її досліджують у контексті вивчення ранніх етапів історії слов’ян Дніпровського Лівобережжя.

Емальовані прикраси

Інші ювелірні прикраси із серії «сумських емалей» робить місцевий майстер. Данило Сорокін відтворює історичні прикраси, починаючи від V століття до нашої ери і до XIII століття нашої ери, з латуні та нейзильберу (сплав міді з нікелю і цинку) у різних давніх техніках: емаль, скань, зернь, суцільне лиття.

Амулет-підвіска «Срібне копитце» виготовлений зі срібла і кістки. Прикраса датується орієнтовно VIII-IX ст. Її знайшли на Сумщині і передали до Сумського обласного музею в 2021 році. А згодом на місці її знаходження виявили невідоме раніше поселення.

Амулет у вигляді копита

Костюм сіверянки IX ст. ще до хрещення Русі реконструйований за матеріалами археологічних досліджень поселення сіверян в Зеленому Гаю під Сумами. Жінки-сіверянки, які мешкали на Сумщині в IX-X ст, носили також шийні гривни. Майстер Данило Сорокін зробив для музею репліку.

Побачити ці костюми і репліки прикрас, дізнатися античну історію Сумщини можна в музеї «Причал Одіссея» у Сумах на вул. Воскресенській, 6, артдвір. Музей створив місцевий краєзнавець і колекціонер Сергій Гуцан. У п’яти виставкових залах є старі світлини, археологічні артефакти, до прикладу хозарська сковорідка.

До слова, реконструктори на основі археологічних знахідок відтворили також одяг жителів Пліснеська на Львівщині.

Усі фото музею «Причал Одіссея»