Поліклініку на вул. Руській у Львові капітально відремонтують
Новини Львова від ZAXID.NET за 16 липня
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У четвер, 16 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Вимога – залишити на посаді. Біля пам'ятника Шевченкові у Львові організували акцію на підтримку міністра оборони Михайла Федорова.
- Жодних готелів і ресторанів. Поліклініку на вул. Руській капітально відремонтують.
- «Чекап для дітей». Лише у перший день роботи програми у чотирьох медичних закладах міста вузькі спеціалісти консультували понад 200 дітей.
- Оновлена Шевченка. На ділянці від Брюховицької до Томашівської стелитимуть верхній шар асфальту.
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