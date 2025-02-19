«Агропродукт» – один із найбільших виробників ріпакової олії, яка експортується до ЄС

Білоруське підприємство «Агропродукт» постачає ріпакову олію до країн Європейського Союзу. Проте сировину для неї вивезли з тимчасово окупованих районів Херсонщини. Про це повідомили у середу, 19 лютого, журналісти «Схем».

Під час розслідування українські журналісти у співпраці з литовськими, латвійськими та білоруськими партнерами з’ясували, що «Агропродукт» використовує сировину, яку росіяни вивезли з тимчасово окупованих районів Херсонщини. Готову продукцію білоруси постачають до європейських країн, зокрема Литви, де з літа 2024 року діє заборона на ввезення продуктів з Білорусі.

Федеральна державна інформаційна система «Зерно» підрахувала, що у 2023 році з окупованої частини Херсонської області 5 білоруських компаній отримали майже 5 тис. тонн насіння ріпаку.

Серед них є й «Агропродукт» – один із найбільших виробників ріпакової олії, яка експортується до ЄС. За даними Євростату, протягом 6 місяців 2024 року країни ЄС купили понад 90 тис. тонн ріпакової олії у Білорусі на понад 67 млн євро. Основними покупцями того року були Литва та Латвія, які отримали приблизно по 50 тис. тонн ріпакової олії від білоруського виробника.

Фото «Схем», зображено, скільки олії «Агропродукт» постачав до Литви та Латвії

«Логістичні компанії у Латвії та Литві у розмові з журналістами підтвердили співпрацю з білоруським «Агропродуктом», навіть попри те, що у Литві з червня 2024 року діє заборона на ввезення ріпакової олії», – йдеться у матеріалі.

«Агропродукт» має зв’язки з білоруською владою, адже співзасновницею підприємства є білоруська компанія «Транзит-Авто 2003», яка у 2023 році потрапила під українські санкції через допомогу російській армії в перевезенні військової техніки та солдатів. Проте сам «Агропродукт» не перебуває у санкційних списках ЄС та України, і має право безперешкодно постачати продукцію в Європу.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк ознайомився зі знахідками розслідування.

«Можемо говорити про дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні або потенційні загрози національним інтересам та територіальній цілісності України, що може бути підставою для введення українських санкцій», – розповів він.

Директор «Агропродукту» Олег Теслюк відмовився відповідати на запитання журналістів.

Нагадаємо, наприкінці січня у розслідуванні британської некомерційної організації Earthsight йшлося, що російські компанії використовують треті країни для обходу обмежень під час експорту деревини до європейських країн.