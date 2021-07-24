38-річному громадянину Молдови заборонили в'їзд в Україну

Кримінального авторитета із санкційного списку РНБО, який орудував на території Одеської та Миколаївської областей, видворили в Молдову із забороною в’їжджати на територію України. Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Так, 38-річного громадянина Молдови потрапив під санкції РНБО як людина з «підвищеним злочинним впливом». Правоохоронці кажуть, що він має зв’язки у кримінальному середовищі.

У відомстві пояснюють, що чоловік на території Одеської та Миколаївської областей контролював діяльність етнічних злочинних груп, що «спеціалізувалися» на майнових злочинах, зокрема вимаганнях.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з працівниками Державної міграційної служби України примусово повернули «кримінального авторитета» до Молдови.

Зробили це для того, щоб позбавити його можливості продовжувати впливати на своїх «підлеглих». Крім цього, «авторитету» заборонили в’їжджати на територію України.

Як інформував ZAXID.NET, 14 травня РНБО наклала санкції на 557 «злодіїв у законі» та 111 іноземців, які є «кримінальними авторитетами» в усьому світі. Президент України Володимир Зеленський переконував, що зробити це змогли після ухвалення відповідного закону про «злодіїв у законі», стратегії боротьби з організованою злочинністю та 9 місяців роботи.

20 травня у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що затримали найвпливовіших «злодіїв у законі» в Україні на прізвиська «Умка» та «Лаша Сван». Згодом їх узяли під варту.

25 червня з України депортували «кримінального авторитета» на прізвисько «Вато Кіпіані». Він потрапив до санкційного списку РНБО як людина, що може становити загрозу для безпеки держави та громадян.